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Серебряные добровольцы запустили флешмоб в Тюмени

Общество, 13:26 22 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 25 волонтеров областной штаб-квартиры серебряных добровольцев приняли участие во флешмобе, призванном рассказать горожанам об акции помощи ветеранам войн "Красная гвоздика". Мероприятие развернулась у моста Влюбленных.

"Еженедельно волонтеры выходят на популярные среди тюменцев места и предлагают обменять памятные значки с изображением гвоздики на символическую сумму денег. Все средства в дальнейшем направят на покупку лекарств, средств для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Сирии, на Северном Кавказе, в Афганистане", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист Областного геронтологического центра Виктория Каткова.

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Всероссийская акция "Красная гвоздика" реализуется в стране четвертый год подряд. В 2019 году впервые к ней присоединились волонтеры областной штаб-квартиры серебряных добровольцев.

По словам Виктории Катковой, у многих прохожих возникает интерес, волонтеры охотно рассказывают об акции. 22 мая добровольцы решили привлечь внимание к "Красной гвоздике" танцами под энергичную музыку, упражнениями с фитнес-резинками.

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Напомним, тюменские волонтеры включились в акцию помощи ветеранам войн "Красная гвоздика" с 1 мая. Каждую неделю добровольцы в брендированной форме и со специальными боксами выходят на Цветной бульвар, площадь 400-летия Тюмени, набережную и другие места. Акция продлится по 22 июня.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова

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# акция , благотворительность , волонтеры , Красная гвоздика , помощь

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