Департамент общественных связей выразил соболезнования родным и близким Андрея Осипова

Андрей Осипов Фото: с личной страницы Instagram Андрей Осипов Фото: с личной страницы Instagram

Директор департамента общественных связей Тюменской области Павел Белявский от себя лично и от всех сотрудников выразил искренние соболезнования родным и близким Андрея Осипова.

"Безвременно ушел из жизни прекрасный человек, любимый всеми коллега. В памяти тех, кто бок о бок работал с Андреем, он навсегда останется искренним и талантливым человеком. Настоящим профессионалом, для которого семья и любимое дело были на первом месте. Веселый, всегда готовый посмеяться доброй шутке и пошутить в ответ, Андрей ушел из жизни слишком рано, не успев завершить очень многие дела и проекты. Коллеги и журналисты уважали и искренне любили его. Для нас, как и для всего журналистского сообщества Тюменской области, его уход - невосполнимая потеря. Чуть меньше года Андрей работал пресс-секретарем губернатора Тюменской области, долгое время возглавлял пресс-службу главы региона. За эти годы он проехал всю Тюменскую область, побывал во всех городах и районах, был лично знаком практически с каждым представителем средств массовой информации. Для него не было сложных и закрытых тем. Он знал, чем живет и дышит тюменская журналистика, сопровождал в поездках губернатора, участвовал в организации значимых для региона мероприятий, открыто и честно рассказывал прессе о работе правительства Тюменской области. Скорбим вместе со всеми, для кого Андрей был близким и любимым человеком. От себя лично и от всего департамента общественных связей Тюменской области выражаю искреннее соболезнование его родителям и семье", - сказал Белявский.

Прощание с Андреем Осиповым состоится в ритуальном зале на ул. Одесской,32 в Тюмени 23 мая и начнется в 12 часов. Андрей скончался после тяжелой болезни 21 мая в Тюмени в возрасте 40 лет.