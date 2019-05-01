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В Тобольске выбрали лучшую медсестру

Общество, 11:25 23 мая 2019

Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Медсестра детской поликлиники Татьяна Панкина победила в первом городском конкурсе профессионального мастерства в Тобольске, сообщает областная больница № 3.

Всего в конкурсе "Мое призвание — сестра" состязались девять медицинских сестер лечебных учреждений города. Они соревновались в профессиональном мастерстве и показывали свои таланты.

Областную больницу № 3 представляли три участницы: процедурная медицинская сестра детской поликлиники Татьяна Панкина, процедурная медсестра урологического отделения Елена Журавлева и акушерка родильного отделения перинатального центра Анна Хоменко.

Соревнования длились два дня. Первый день включал себя три этапа: тест на знание санитарно-эпидемиологического режима, практические манипуляционные вмешательства и сердечно-легочная реанимация. На второй день участницы демонстрировали свои творческие способности, придумывая костюм медсестры, рассказывали о своих хобби и поражали жюри своими музыкальными и кулинарными талантами.

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# больница , конкурсы , Тобольск

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