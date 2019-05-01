Проекты в сфере медицины будущего представили на Битве стартапов в Тюмени

| фото организаторов форума «InnoWeek-2019» | фото организаторов форума «InnoWeek-2019»

Восемнадцать проектов в секции "Искусственный интеллект" представят участники третьего инновационного форума "InnoWeek-2019" на Битве стартапов. Касаются они разных сфер, в том числе, медицины, научных исследований, спорта, торговли, бизнеса и маркетинга.

Так, студент третьего курса МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Веткин представил экспертам проект RuProtez – высокофункциональные бионические протезы рук. Вместе с командой разработчиков он предложил новый подход к анализу и обработке биометрических данных для управления протезом. Проект включает в себя электромиографическое устройство управления протезом руки, программное обеспечение для обработки сигналов и калибровки жестов, а также сам бионический протез.

"Я прочел книгу "Искусственная нейронная сеть" Саймона Хайкина. Это такая библия в мире искусственных нейронных сетей. И просто решил попробовать. И просто получилось. Для реализации проекта нужны две вещи – деньги и федеральный реестр инвалидов", - рассказал Егор.

По словам автора, частные инвесторы уже проявили интерес к проекту. Для его реализации потребуется 2 млн 250 тыс. рублей. Важным Егор Веткин считает бесплатное предоставление протезов людям.

Демо-версию RuProtez продемонстрировала Екатерина Заикина. Девушка с рождения без руки, прежде она носила только косметический протез. "Я не так давно надела этот протез. Во-первых, он красивый – для девушки это важно. Мои мышцы немного не в форме – нужна привычка, чтобы они заработали. С этим протезом я могу сжимать и разжимать пальцы. Недавно я попробовала играть на пианино и у меня получилось", – рассказала она.

Еще один проект в сфере медицины представил Денис Бельский. Он разработал приложение SKINCHECK для анализа новообразований кожи. По словам автора, программа предназначена для людей, заботящихся о своем здоровье и для тех, кто прошел курс лечения и нуждается в мониторинге. Преимущество технологии - в использовании не только методов машинного обучения, но и валидации снимков среди большого количества дерматологов, это позволяет получать объективный результат анализа каждого снимка.

"Проект предназначен для первичной оценки снимков новообразований кожи таких как рак, родинки и меланомы. Проблема смертности от онкологии становится все актуальней в нашей стране. Мы пытаемся уменьшить количество людей, которые приходят в клинику уже на поздней стадии рака кожи. По сути человек фотографирует новообразование, отправляет в приложение, а научное сообщество дает ему один из ответов - все в порядке, подозрительно или высокий риск развития рака", - рассказал Егор.

В настоящее время разработчики находятся на стадии создания прототипа, а уже через три месяца планируют запустить приложение и начать привлекать первых пользователей. Через полгода, когда появятся первые результаты работы программы, разработчики планируют привлекать инвесторов.

Говоря об инновационном форуме "InnoWeek-2019" Денис Бельский подчеркнул, что он является серьезной площадкой, где есть хорошая обучающая программа и крупные инвесторы.

"Сегодня тема медицины в сфере искусственного интеллекта показывает хороший рост. Появляется большое количество проектов в области КТ, МРТ, анализа снимков, биопсии. Рынок очень интересный рынок, если сейчас в него входить, то есть возможность вырасти в крупную компанию", - добавил он.

В числе стартапов, представленных на секции "Искусственный интеллект", также проекты по автоматизированной обработке данных микроскопии, оценке трудовой дисциплины по распознаванию лиц, поиску работы и сотрудников, автоматизации продажи билетов на мероприятия и другие.

Параллельно проходит презентация стартапов в секциях "Нефтегазодобыча и сервис" и "Сквозные цифровые технологии для госсектора". За победу в Битве стартапов борются авторы 50 проектов, экспертами являются более 30 представителей бизнеса, власти и общественности. Завершится мероприятие суперфиналом, где будут объявлены победители. Общий призовой фонд Битвы стартапов составит 10 млн рублей.

Любовь Голышева