Форум INNOWEEK-2019 организован на уровне международных стандартов, считают эксперты

| фото организаторов форума INNOWEEK-2019 | фото организаторов форума INNOWEEK-2019

Форум INNOWEEK-2019 в Тюмени организован на уровне международных стандартов. Такое мнение в рамках форума высказал один из экспертов Битвы стартапов, генеральный директор Тюменского регионального отделения Ассоциации инженерного образования России Александр Тарасенко.

"Недавно я был на международном форуме в Китае и могу сказать, что в Тюмени нисколько не хуже все организовано. Здесь все по-взрослому - есть поддержка власти, соискателей хорошо готовят, это почти готовый бизнес. Кроме того, широкая география, представлена почти вся страна, и это удивительно. У всех, кого мы заслушали на Битве стартапов, есть будущее", - отметил Тарасенко.

Еще одной особенностью форума он назвал то, что начинающим стратаперам могут подсказать, помочь оформить заявку, доработать проект, а финансирование может поступать из разных источников.

Значимым стало и то, что экспертами форума были не ученые, а представители конкретных нефтяных компаний, члены научно-технических советов, которые участвуют в продвижении тех или иных технологий.

"Сиюминутные требования компаний не должны быть для нас ориентиром, потому что существуют направления, связанные с ультрасовременными исследованиями, которые в нефтяных компаниях появятся через 5, 10, 15, 20 лет", - добавил Александр Тарасенко.

Генеральный директор компании "Анлим-Софт" Андрей Бочаров назвал Неделю инноваций в Тюмени интересным мероприятием. Безусловным его плюсом, отметил он, является то, что участники могут не только получить дополнительное финансирование, но и структурировать понимание того, что делать со своей идеей, узнать мнение коллег.

"Не могу назвать младшими коллегами тех участников, которые презентовали свои проекты, так как есть очень серьезные работы. Команды тоже самые разные. Некоторые состоят большей частью из технических специалистов, а есть те, в которых сильно развит маркетинг продаж. На тюменской площадке есть возможность найти поддержку и понимание, куда двигаться дальше", - подчеркнул Бочаров.

Инвестиционный менеджер венчурного фонда "YellowRockets" Кирилл Примака высказал уверенность, что в регионах есть стартапы, готовые выходить на международные уровень.

"Мы очень верим в региональные стартапы, в предпринимательство, которое не ограничивается локальными рынками, а ориентируется на глобальный уровень. Нужно больше международного бизнеса, и мы верим, что в регионах такие предприниматели есть", - сказал он.

Третий инновационный форум INNOWEEK-2019 в Тюмени продолжается. 24 мая работа ведется в секциях "Промышленность. Развитие индустрии 4.0 и внедрение комплексов с применением VR/AR-технологий" и "Корпоративное образование. Обучение с применением новейших интерактивных технологий VR/AR".

Любовь Голышева