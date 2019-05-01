Около трех тысяч человек зарегистрировались на форум УТРО

| Фото: Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте | Фото: Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте

2 тыс. 939 человек подали заявки для участия в молодежном форуме "УТРО". Зарегистрироваться на мероприятие можно до 25 мая.

Как сообщают организаторы, в форуме примут участие представители 90 стран и 72 российских регионов. Делегации будут сформированы по итогам отборочных туров, которые проводятся в каждом субъекте.

К примеру, тюменцев отберут во время творческого пикника "Актив". Интерактивные площадки, мастер-классы, лектории на траве, а также защита проектов в формате Elevator pitch состоятся в экопарке "Затюменский" 8 июня.

Екатерина Петрук