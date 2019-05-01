  • 24 мая 201924.05.2019пятница
  • USD64,4913
    EUR71,8369
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер западный

Около трех тысяч человек зарегистрировались на форум УТРО

Общество, 11:27 24 мая 2019

Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте | Фото: Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте

2 тыс. 939 человек подали заявки для участия в молодежном форуме "УТРО". Зарегистрироваться на мероприятие можно до 25 мая.

Как сообщают организаторы, в форуме примут участие представители 90 стран и 72 российских регионов. Делегации будут сформированы по итогам отборочных туров, которые проводятся в каждом субъекте.

К примеру, тюменцев отберут во время творческого пикника "Актив". Интерактивные площадки, мастер-классы, лектории на траве, а также защита проектов в формате Elevator pitch состоятся в экопарке "Затюменский" 8 июня.

Екатерина Петрук

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молодежь , Форум Утро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 24.05.2019Школьники региона участвовали в телемосте "Земляки Менделеева"
11:49 24.05.2019О диагностике речевых нарушений у детей говорили на семинаре в Тюмени
11:27 24.05.2019Около трех тысяч человек зарегистрировались на форум УТРО
11:05 24.05.2019Тюменский Пенсионный фонд предупреждает о мошенниках