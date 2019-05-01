К тюменским травматологам с начала года обратились более двенадцати тысяч детей

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

12 тыс. 637 детей обратились за помощью к травматологам с начала 2019 года. Об этом сообщил врач-нейрохирург Тюменской областной клинической больницы № 2 Дмитрий Плющенко.

"Три тысячи детей поступили с травмами головы. Это одна из наиболее опасных травм, которая может привести к тяжелым последствиям и инвалидности. В большей степени мы фиксируем легкие повреждения — ушибы, ссадины, но бывают и более сложные случаи — черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, размозжения и контузии. Вся ответственность лежит на родителях, мы как врачи можем только бороться с последствиями", - добавил он.

За 2018 год за медицинской помощью в приемное отделение детского стационара обратились более 33 тыс. детей и подростков. Выполнено 4 тыс. 96 операций, 15 тыс. 352 различных манипуляций. 29 тыс. 332 — это дети в возрасте до 14 лет, 5 тыс. 256 — подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

В рейтинге травматологов лидируют бытовые и уличные травмы. К ним приводят игровые и подвижные формы досуга. Меньше травм дети получают в ДТП, при неосторожном обращении с ними.

"Малыши до года получают травмы при падении с пеленальных столиков, со стульев, диванов. Любого ребенка, получившего травму головы, рекомендуется показать квалифицированным специалистам. Особенно в случае потери сознания, судорог, рвоты, слабости в конечностях. В случае травмы необходимо приложить холод к месту повреждения. Не греть и не натирать кремами", - пояснил врач-нейрохирург.

Дмитрий Плющенко напомнил, чтобы родители, покупая детям велосипеды, ролики, самокаты, не забывали покупать средства защиты. И особое внимание травматолог обратил на открытые окна. В 2019 году произошло уже три случая падения детей.

Ирина Шемякина