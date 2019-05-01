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В Ишимском районе горят четыре жилых дома

Происшествия, 14:28 24 мая 2019

МЧС России | Фото: МЧС России

Четыре жилых дома на площади 600 кв. метров горят в дер. Быкова Ишимского района. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Сообщение о пожаре в дер. Быкова поступило в 11 часов 59 минут. Пламя охватило четыре дома: три двухквартирных, один — одноквартирный.

В тушении задействованы 27 человек личного состава, 12 единиц техники. Борьба с огнем продолжается.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Инна Пахомова

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# дома , МЧС , огонь , пожар

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