ЕГЭ готовятся сдать более десяти тысяч школьников региона

| Фото: Рособрнадзора | Фото: Рособрнадзора

46 пунктов проведения будут работать в регионе во время сдачи ЕГЭ. Все они оснащены видеокамерами, которые подключены к центру обработки видеозаписей. Это позволит контролировать проведение экзаменов в режиме реального времени.

Об этом сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

По словам директора областного департамента образования и науки, организована система общественного наблюдения, в которую вошли члены государственной экзаменационной комиссии Тюменской области, представители родительской общественности, студенты педагогических специальностей, специалисты ситуационно-информационного центра.

В этом году при сдаче Единого государственного экзамена математику профильного уровня выбрали около половины выпускников. Более 40% - обществознание, 26,1% - физику.

Еще одним изменением этого года стало введение в перечень иностранных языков китайского. В Тюмени экзамен на его знание будут сдавать два выпускника.

"Экономика наступившего столетия основана на инновациях. И ценность интеллектуального ресурса многократно растет. У нас очень много талантливых детей, и создавать условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал - ключевая задача региональной власти", - считает губернатор Александр Моор.