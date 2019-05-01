Роспотребнадзор подвел итоги работы всероссийской горячей линии, касающейся клещевых инфекций

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Почти 52 тыс. консультаций с 1 по 15 мая во время работы всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита провели сотрудники Роспотребнадзора, сообщают в ведомстве.

В частности, сотрудники Роспотребнадзора дали 8 тыс. 605 консультаций по вопросам действий при присасывании клеща, 6 тыс. 283 - по количеству и графику работы лабораторий, исследующих клещей, 5 тыс. 424 консультации - по диагностике клещевого энцефалита и получению медицинской помощи.

Специалисты рассказали, что 4 тыс. 932 обращения касались индивидуальной профилактики клещевого энцефалита, 4 тыс. 878 обращений - иммунизации. Кроме этого, 4 тыс. 523 вопроса были связаны с обращением за медпомощью в случаях, когда клещ оказался энцефалитным, 4 тыс. 259 вопросов - с акарицидными обработками территорий.

Люди также интересовались эпидемиологической ситуацией по клещевому энцефалиту в России и мире, экстренной профилактикой иммуноглобулином, вакцинами, а также мероприятиями в детских оздоровительных учреждениях, которые проводятся при выявлении укуса клеща.