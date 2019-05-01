В Тобольском райне потушили условный пожар

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Плановые учения звеньев подсистемы РСЧС Тюменской области по ликвидации пожара в затопляемой зоне прошли в Тобольском районе, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Диспетчеру "01" поступила вводная о пожаре в жилом доме, который расположен в затопляемой зоне. К месту условного пожара выехали бойцы 8-го отряда Федеральной противопожарной службы, спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда, сотрудники Государственной инспекции маломерных судов и скорой помощи.

Из затопляемой зоны сотрудники ГИМС и пожарные 37-й пожарно-спасательной части эвакуировали на моторных лодках 10 пострадавших, в роли которых выступили студенты Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. Также в учениях приняло участие рейдовое судно РТ-694 компании "Судоремонт Сумкино", с которого подали стволы для тушения пожара.

Заместитель начальника 8-го отряда ФПС Иван Чарков оценил действия личного состава Тобольского гарнизона на "удовлетворительно".

"Подобные учения актуальны для нас, так как в Тобольске и в Тобольском районе существует ряд населенных пунктов, подверженных угрозе затопления в паводковый период и необходимо быть готовыми к оказанию помощи гражданам в любых ситуациях", - отметил он.