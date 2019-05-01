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В Ярковском районе пенсионеры лишились денег при продаже козы

Происшествия, 15:16 27 мая 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Семейная пара из Ярковского района лишилась денег, пытаясь продать козу через интернет-магазин, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщина разместила на сайте объявление о продаже козы. Ей позвонил потенциальный покупатель и согласился на покупку домашнего животного. Он сообщил, что готов перевести деньги на банковскую карту. Женщина сообщила номер карты мужа, а также код, пришедший в смс-сообщении. После этого потерпевшему стали приходить оповещения о снятии денег с пенсионной карты. Мужчина предпринял попытку заблокировать карту, но неизвестный успел похитить более 18 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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# банковские карты , мошенничество

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