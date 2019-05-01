Александр Моор: библиотеки региона стали культурными и интеллектуальными центрами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Библиотеки региона стали культурными и интеллектуальными центрами, они играют огромную просветительскую роль, выполняют высокую миссию просвещения граждан.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников библиотек с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, число посетителей библиотек растет ежегодно. Благодаря профессионализму, инициативности, энтузиазму и преданности делу библиотечных работников, библиотеки региона идут в ногу со временем, реализуют новые формы работы и яркие проекты, приобщают тюменцев к культуре чтения и духовно-нравственным ценностям.

"Желаю всем сотрудникам библиотек успешной реализации идей, здоровья, счастья и благополучия!", - сказал Александр Моор.