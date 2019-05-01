Ишимскую набережную украсили сказочные топиарии

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Фигуры Конька-горбунка и Жар-птицы из сказки Петра Ершова разместились на второй набережной Ишима на ул. Казанской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Топиарии из искусственной травы установлены в честь 185-летия сказки великого сказочника, средства выделены из городского бюджета.

В выходные новые арт-объекты, несмотря на прохладную погоду, стали местом притяжения и многочисленных селфи.

"Мы живем неподалеку, и очень рады, что наша набережная приобрела сказочный колорит. Сейчас гулять с сыном у реки будет намного интереснее. Фигуры большие и очень красивые", - поделилась горожанка Нина Еременко.

В скором времени хвост у птицы расцветет цветочной клумбой. А ко дню города на Привокзальной площади будет установлен еще один Конек-горбунок.

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Инна Кондрашкина