  • 27 мая 201927.05.2019понедельник
  • USD64,6106
    EUR72,3186
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер южный

Ишимскую набережную украсили сказочные топиарии

Общество, 17:27 27 мая 2019

пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Фигуры Конька-горбунка и Жар-птицы из сказки Петра Ершова разместились на второй набережной Ишима на ул. Казанской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Топиарии из искусственной травы установлены в честь 185-летия сказки великого сказочника, средства выделены из городского бюджета.

В выходные новые арт-объекты, несмотря на прохладную погоду, стали местом притяжения и многочисленных селфи.

"Мы живем неподалеку, и очень рады, что наша набережная приобрела сказочный колорит. Сейчас гулять с сыном у реки будет намного интереснее. Фигуры большие и очень красивые", - поделилась горожанка Нина Еременко.

В скором времени хвост у птицы расцветет цветочной клумбой. А ко дню города на Привокзальной площади будет установлен еще один Конек-горбунок.

пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , набережная , топиарий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 27.05.201928 мая - события дня
17:49 27.05.2019Тюменцы выиграли конкурс бригад скорой помощи
17:27 27.05.2019Ишимскую набережную украсили сказочные топиарии
17:16 27.05.2019Тюменские школьницы могут прийти на выпускной в платьях из мусора