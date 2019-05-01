Тюменцы выиграли конкурс бригад скорой помощи

| Фото: Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

Команда из Тюмени в составе фельдшеров Сергея Калугина, Елены Мирюгиной и водителя Сергея Абышева завоевала титул лучшей бригады скорой помощи Тюменской области, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Участие в конкурсе приняли 13 бригад из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Уватского, Вагайского, Голышмановского, Омутинского, Казанского, Нижнетавдинского, Исетского, Ярковского районов и Тюмени. Конкурсанты оказали помощь пострадавшим в ДТП: одному медики иммобилизовали конечность при открытом переломе бедра, второму проводили сердечно-легочную реанимацию, третьему сверлили большеберцовую кость, обеспечивая доступ для введения лекарственных препаратов. В роли пациентов выступили манекены.

| Фото: Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

Члены победившей команды работают в разных бригадах. Самым универсальным работником организаторы конкурса называют водителя Сергея Абышева, который кроме прямых обязанностей умеет проводить непрямой массаж сердца и остановить кровотечение.

"Когда у 55-летнего мужчины остановилось сердце, в процесс спасения включился сразу. Пока один медик вводил внутривенно лекарства, я проводил непрямой массаж сердца, второй — искусственную вентиляцию легких. Через две минуты медик сменил меня, затем его сменил второй медицинский работник, так реанимация эффективней — спасатель не успевает устать", - сказал Сергей Абышев.

| Фото: Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

Одним из сложных рабочих моментов медики называют розыск пациентов: вызвавшие помощь очевидцы не всегда дают точные ориентиры, путают улицы, номера домов и не могут уточнить информацию, потому что ушли или уехали с места вызова.

"На планшет приходит вызов "без сознания" с пометкой "возможно, умер". Приезжаем на развязку Федюнинского и Монтажников, ищем пострадавшего и не находим, нет его и у конкретного дома, который чуть позже сообщил очевидец. Мы решили еще раз повторить путь автомобилистки, ехавшей по объездной дороге в сторону Московского тракта и через окно своего автомобиля увидевшей бездыханное тело человека. Мы потратили безрезультатно полчаса, а в это время в ожидании находились другие вызовы", - рассказала фельдшер Елена Мирюгина.

| Фото: Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

Медики призывают горожан проявлять чуть больше гражданской ответственности: если увидели лежащего на улице человека, остановитесь и убедитесь, что ему нужна помощь. Если его жизни угрожает опасность, окажите помощь: остановите артериальное кровотечение или при отсутствии пульса на сонных артериях и дыхания начните сердечно-легочную реанимацию. Находитесь рядом до прибытия скорой, тогда ваша помощь окажется неоценимой.