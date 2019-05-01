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Михаил Булатов расскажет о поиске идей для написания текста

Общество, 09:14 29 мая 2019

https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Руководитель Школы литературного мастерства им. Владислава Крапивина Михаил Булатов проведет мастер-классе по основам писательского мастерства в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 31 мая, начало в 18 часов 30 минут, сооющают организаторы.

Он расскажет, где искать идеи для текстов, как найти свою читательскую аудиторию и держать ее до последней страницы, зачем нужны книги в современном мире, а также поговорит о методах управления временем в творческом процессе.

"В современном мире у людей преобладает клиповое мышление: если ты не зацепил читателя с первых строк, он переключится на другую книгу. Поэтому коммуникации позволяют набирать читательскую аудиторию еще до издания, главное — не "ждать у моря погоды". Планировать, действовать, снова планировать. В наше время писатель должен обладать мышлением предпринимателя, если хочет быть читаемым. О том, как найти и удержать аудиторию и других тонкостях мастерства, мы и поговорим на встрече", — рассказал Михаил Булатов.

Зарегистрироваться и стать участником мастер-класса можно по ссылке.

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