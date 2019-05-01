Юные инспекторы движения призвали тоболяков соблюдать ПДД
Юные инспекторы движения из четырех школ Тобольска провели акцию "Пешеход - на переход", сообщает городская администрация.
На одном из центральных переходов города школьники с плакатами преграждали путь нарушителям, переходящим переход по диагонали. Юные инспекторы вручали листовки и памятки, а также призывали тоболяков переходить дорогу по пешеходному переходу.
Одной из причин дорожных аварий с участием пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода. Несмотря на то, что перекресток Комсомольского проспекта и улицы Менделеева оборудован регулируемыми пешеходными переходами, тоболяки пересекают проезжую часть по диагонали, нарушая правила дорожного движения.
В завершении акции, участники скандируя "Мы за безопасность!", выпустили в небо разноцветные шары.