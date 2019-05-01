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Юные инспекторы движения призвали тоболяков соблюдать ПДД

Общество, 17:49 28 мая 2019

ОГИБДД "Тобольский" | Фото: ОГИБДД "Тобольский"

Юные инспекторы движения из четырех школ Тобольска провели акцию "Пешеход - на переход", сообщает городская администрация.

На одном из центральных переходов города школьники с плакатами преграждали путь нарушителям, переходящим переход по диагонали. Юные инспекторы вручали листовки и памятки, а также призывали тоболяков переходить дорогу по пешеходному переходу.

Одной из причин дорожных аварий с участием пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте или вне пешеходного перехода. Несмотря на то, что перекресток Комсомольского проспекта и улицы Менделеева оборудован регулируемыми пешеходными переходами, тоболяки пересекают проезжую часть по диагонали, нарушая правила дорожного движения.

В завершении акции, участники скандируя "Мы за безопасность!", выпустили в небо разноцветные шары.

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# пешеходный переход , пешеходы , Тобольск

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