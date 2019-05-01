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На площади 400-летия Тюмени покажут "Рыжий чулок"

Общество, 11:14 31 мая 2019

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Праздник детского творчества "Фестиваль талантов" пройдет на площади 400-летия Тюмени 1 июня, начало в 13 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Детские школы искусств "Гармония", "Этюд", школы им. В. В. Знаменского и А. П. Митинского, а также Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" готовят гостям праздника множество развлечений: зрителям предложат ознакомиться с приемами свободной росписи в технике холодный батик, сплести поделки из проволоки, изготовить вазочки, нарисовать скетч-портреты и попробовать другие виды творчества, приняв участие в различных мастер-классах.

Лучшие творческие композиции представят в этот день на сцене воспитанники детских школ искусств. Зрители увидят номера хореографических ансамблей "Велес" и "Виктория", ансамбля танца "Вертикаль", квартета скрипачей "Каприччио", детского хора "Конопушки" и других ребят.

Изюминкой "Фестиваля талантов" станет показ интерактивного спектакля "Рыжий чулок" от актеров молодежного театра имени В. С. Загоруйко "Ангажемент", который начнется в 16 часов на площади 400-летия Тюмени.

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# День защиты детей , дети , площадь 400-летия Тюмени , спектакль , театр «Ангажемент»

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