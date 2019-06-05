Ульяновы и Гилёвы встретятся у памятника основателям Ялуторовска

| Фото: комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска | Фото: комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска

Пробная встреча жителей Ялуторовска с фамилиями Гилёвы и Ульяновы пройдет у памятника основателям города 6 июня, начало в 18 часов. Акция "Ульяновы и Гилёвы" посвящена 360-летию Ялуторовска.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Елена Васильева.

"18 заявок поступило к нам от носителей фамилий первопоселенец Ялуторовска, но участников акции будет больше, - уверена она. – Примерно 30 человек соберутся на пробную встречу. Заявки будем принимать вплоть до начала праздника".

На встрече организаторы акции расскажут носителям фимилий Ульяновы и Гилёвы о том, какая роль будет отведена им на праздновании юбилея города.

Площадка первопоселенцев будет размещена на площади Победы у памятника Ульянову и Гилёву. Нынешние носители данных фамилий пройдут в шествии, их обозначат атрибутикой акции. В конце мероприятия будет сделана одна общая, масштабная фотография всех Ульяновых и Гилевых Ялуторовска.

"Из истории известно, что в 1659 году был основан Ялуторовск. Елисей Гилев, Петр Ульянов нашли место для нового города на месте татарского городища Ялутор. И поэтому они считаются основателями города. На них была возложена миссия – выбрать место для города по некоторым параметрам: оно должно быть безопасным, иметь плодородные земли и богатые на улов озера, а также им нужно было собрать людей – единомышленников, которые развивали бы слободу", - рассказала Елена Васильева.

Памятник основателям Ялуторовска Гилёву и Ульянову был открыт в 2007 году.

По словам заместителя председателя комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска, все акции, объявленные накануне юбилея города, находят у ялуторовцев положительный отклик.

Акция "360 фотофактов о Ялуторовске" пользуется у горожан большим интересом, ретроснимки продолжают поступать организаторам.

"Жители города предоставили фотографию Масленицы 1959 года. Есть фотография открытия памятника Ленину из 60-ых годов. Есть очень много фото из личных архивов, которые передают эпоху Советского Союза. И в день города по улице Ленина мы в формате фотосушки эти фотографии развесим, и жители будут смотреть, любоваться, вспоминать", - отметила Елена Васильева.

Празднование 360-летия со дня основания Ялуторовска пройдет 29 июня.

Анжела Лебедева