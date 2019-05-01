ФК "Тобол" сыграл вничью в Перми

| Фото: СШОР "Звезда" | Фото: СШОР "Звезда"

ФК "Тобол" из Тобольска провел очередную выездную игру в первенстве России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь) в Перми Тоболяки сыграли вничью с местной командой СШОР "Звезда" со счетом - 2:2.

Начало поединка осталось за хозяевами поля. На 28 минуте полузащитик "Звезды" Александр Воронов открыл счет. Тоболякам удалось быстро отыграться, на 37-й минуте отличился Ильфат Баязитов. 1:1 с таким счетом закончился первый тайм.

В начале второго тайма хозяева вновь вышли вперед, усилиями Артура Шакирова. Но вновь гости смогли восстановить равенство в счете. На 67 минуте после паса Эдуарда Сагдиева гол забил Аркадий Масаковский. В оставшееся время у тоболяков было еще несколько хороших моментов, чтобы вырвать победу, но подвела реализация.

Главный тренер "Тобола" Петр Парахин остался доволен игрой своей команды.

"Все сыграли хорошо. Два раза пришлось отыгрываться, но парни проявили характер. Видно было, что соскучились по победам и первые очки нам очень были нужны. Очень помогли вернувшиеся братья Масаковские, придали уверенности и наладили комбинационную игру впереди", - отметил он.

Следующий поединок "Тобол" проведет также в Перми. 30 мая соперником тоболяков станет местная "Академия".

Евгений Новосёлов