Энергетики вывели формулу беззаботного отдыха для своих клиентов

| Фото: Газпром энергосбыт Тюмень | Фото: Газпром энергосбыт Тюмень

Не брать с собой в отпуск лишний груз неоплаченных счетов за жилищно-коммунальные услуги призывает своих клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Чтобы отдых был безмятежным и приносил только радостные впечатления, энергетики рекомендуют гражданам, отправляющимся в путешествие или переезжающим жить на дачу, заблаговременно погасить долги за ЖКУ и внести средства за текущий период.

Как сообщает пресс-служба компании, формулу беззаботного отпуска энергетики сложили в слоган запущенной в преддверии летнего сезона промоакции "Оставьте лишнее, возьмите нужное!", где "лишнее" – это бремя долговых обязательств перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг, общая сумма которого в мае только за электроэнергию превышает 485,8 млн рублей. Из них 90,1 млн – это задолженность жителей Сургута и Сургутского района ХМАО-Югры. Более 78,6 млн рублей долгов накопили потребители г. Тюмени и Тюменского района. В списке злостных неплательщиков также клиенты – физические лица г. Нефтеюганска, Нефтеюганского и Кондинского районов ХМАО-Югры, г. Нового Уренгоя и г. Надыма ЯНАО.

| Фото: Газпром энергосбыт Тюмень | Фото: Газпром энергосбыт Тюмень

Напомним, задолженность за потребленную электроэнергию может стать поводом для применения в отношении нерадивых клиентов дисциплинарных мер: начисления пени за просрочку платежа, введения ограничения электроснабжения в жилом помещении. Долгожданный отпуск может также омрачиться запретом на выезд за границу, визитом судебных приставов, наложением ареста на банковские карты неплательщиков. Так, с начала 2019 года АО "Газпром энергосбыт Тюмень" подало в суд в отношении должников – физических лиц 4 тыс. 209 исков с общей суммой требований около 29,3 млн рублей. Активно ведется работа по взысканию с неплательщиков долгов совместно со службой судебных приставов, имеющих в настоящее время в исполнительном производстве более 1 тыс. 600 исполнительных документов на сумму более 6 млн рублей.

Энергетики настоятельно советуют населению не доводить ситуацию до крайности и вовремя рассчитываться за потребленную электроэнергию и ЖКУ. Тем более что с интерактивными сервисами АО "Газпром энергосбыт Тюмень" сделать это можно, находясь в любой точке мира. Возможность оплатить счета в режиме онлайн представлена в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании, на страницах без регистрации gesbt.ru/noregistr и в мобильной версии ресурса gesbt.ru/m/. Произвести платеж также можно через мобильные приложения банков ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ПАО Банк "ФК Открытие".