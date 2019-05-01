В Югре открылась речная почтовая навигация

Почтовая речная навигация стартовала на главных реках Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщает пресс-служба управления Почты России по Югре, в мае уже выполнено 7 рейсов, доставлено порядка 13 т почты и товаров народного потребления для жителей отдаленных поселков.

В начале навигации Почта России в автономном округе осуществляет водную доставку с привлечением судов сторонних организаций, затем к почтовым перевозкам подключается собственный почтовый транспорт.

Югорскую почту катер "Связь-9" доставляет с 2003 года, т. е. уже 16 лет. Технические характеристики судна: длина 21, 0 м, ширина 3, 98 м, высота борта 2,15 м, грузоподъемность 15 т. Судну разрешено плавать под флагом Российской Федерации.

Одними из первых почту традиционно получают жители поселков и деревень Ханты-Мансийского района. В труднодоступные югорские населенные пункты водным транспортом по рекам Обь, Иртыш и их притокам доставляются почтовые грузы, корреспонденция, пенсионные выплаты, детские пособия, продукты и товары народного потребления.

Общая протяжённость рек и озер в округе – почти 200 тыс. км, в Югре около 50 труднодоступных поселков и территорий.

"Сегодня в Югре действует свыше двухсот отделений почтовой связи, половина из них расположена в сельской местности, в том числе в труднодоступных населенных пунктах. Одной из особенностей работы Почты России в Югре является сложная логистика, когда корреспонденцию в населенные пункты приходится доставлять водным, наземным и воздушным транспортом. Наибольшие сложности возникают в период распутицы. При этом наша задача - доставлять почту точно в срок", - отметил директор УФПС ХМАО-Югры Андрей Ершов.