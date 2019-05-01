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Тюменский велогонщик выступит на Кубке наций

Спорт, 12:42 31 мая 2019

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Велогонщик Глеб Кугаевский включен в состав молодежной сборной России по велоспорту и примет участке в Кубке наций, сообщает ЦСП72.

В ближайшее время атлет продемонстрирует свой потенциал на европейском шоссе, а пока отправился в Москву, где пройдет углубленное медицинское обследование перед стартами в рамках Кубка наций среди "андеров".

В конце мая Кугаевский в рядах российской дружины отправится в Польшу. Там состоится один из многодневных стартов в рамках Кубка наций среди велосипедистов до 23 лет. Затем в Чехию, где также состоится международный многодневный заезд среди "андеров".

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# велогонщик , Глеб Кугаевский , ЦСП72

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