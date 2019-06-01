Лауреатов премии Петра Ершова назовут в Ишиме

| Фото: ershov.ishimkultura.ru | Фото: ershov.ishimkultura.ru

Пять писателей из Волгограда, Екатеринбурга, Астраханской и Тюменской областей стали лауреатами XIV Международной литературной премии им. П. П. Ершова за произведения для детей и юношества.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая музеем им. Петра Ершова Надежда Проскурякова.

Всего более 400 произведений было направлено в Союз писателей России для участия в конкурсе, инициатором которого стала администрация Ишима. Работы поступили от писателей Казахстана, Германии, Израиля, Аргентины и Великобритании, России.

"Лауреатом 16 премии Ершова в номинации "Выбор мецената" стала книга Льва Тырина из Волгограда "Картинки моего сталинградского детства". Автору более 80 лет, скорее всего на наш фестиваль он не приедет, но будет представитель, который и передаст ему премию, - рассказала Надежда Проскурякова. - В номинации имени Уткова - известного исследователя творчества Ершова - "Связь времен" лауреатом стал Вячеслав Софронов из Тобольска за книгу "Сибирские сказания".

Лауреатом в номинации "От потомков П. П. Ершова" признан Сергей Коротков из с. Замьяны Астраханской области за книгу "Звездолет" и Николай Ольков из Казанского района Тюменской области за книгу "Сказывания Ферапонта Андомина".

В номинации "Безруковский форпост", за лучшее военно-патриотическое произведение для юношества, лауреатом стала Ольга Колпакова из Екатеринбурга за книгу "Полынная елка".

Чествование лауреатов пройдет в Ишиме 8 июня. Фестиваль "Ершовские дни" рассчитан на три дня, с 7 по 9 июня. Но, как заметила Надежда Проскурякова, гостей начнут встречать накануне.

"Программа фестиваля большая. Для гостей откроются выставки "Старинная архитектура глазами детей" - в ней представлены работы участников регионального конкурса, объявленного музеем П. П. Ершова. 30 работ из 150 признаны победители и мы их отметим дипломами, подарками. И еще одна выставка - "Сибирские иллюстраторы сказки "Конек-горбунок", посвященная 185-летию сказки", - говорит она и добавляет, что на фестивале откроется Ишимский вернисаж "Краски лета" и первая Никольская книжная ярмарка.

Традиционно фестиваль собирает много гостей. В Ишим приедут потомки Петра Ершова: Оксана Михайлова, Валентина Нестерова. Они и вручат лауреатам международной премии дипломы.

"Также ожидаем мецената конкурса, промышленника Сергея Козубенко, олимпийского чемпиона Александра Тихонова, заслуженного художника России Никаса Сафронова и других. Интерес к нашему ершовскому фестивале не гаснет, и мы этому только рады", - резюмировала Надежда Проскурякова.

Анжела Лебедева