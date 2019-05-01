ЕГЭ по истории и химии сдают выпускники 31 мая

| Фото: департамента образования Тюменской области | Фото: департамента образования Тюменской области

Более 2 тыс. выпускников Тюменской области сдают ЕГЭ по истории и химии 31 мая, сообщает департамент образования и науки.

Популярность предметов выросла по сравнению с 2018 годом, когда их писали 1 тыс. 900 человек.

На экзамене по истории нужно набрать как минимум 32 балла, по химии – 36.

Продолжительность единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории составит 235 минут. Участникам предстоит выполнить работу из двух частей. Первая часть содержит 19 заданий с кратким ответом, вторая – шесть заданий с развернутым.

Продолжительность ЕГЭ по химии составит 210 минут. Экзаменационная работа также состоит из двух частей. Часть первая содержит 29 заданий с кратким ответом. Во второй части шесть заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом.

Если по уважительной причине выпускник не смог присутствовать на экзамене, он может сдать его в резервный день. Резервный день для сдачи истории – 18 июня, по химии – 20 июня. Результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня.

В Тюменской области работает "горячая" линия по вопросам ЕГЭ 56-93-49. Также всю информацию о проведении государственной итоговой аттестации и ссылки на ресурсы самоподготовки можно найти на официальном сайте в разделе "Единый государственный экзамен".

Следующий экзамен по русскому языку состоится в понедельник, 3 июня. Это второй обязательный ЕГЭ, его будут сдавать все выпускники.