ЕГЭ по истории и химии сдают выпускники 31 мая
Более 2 тыс. выпускников Тюменской области сдают ЕГЭ по истории и химии 31 мая, сообщает департамент образования и науки.
Популярность предметов выросла по сравнению с 2018 годом, когда их писали 1 тыс. 900 человек.
На экзамене по истории нужно набрать как минимум 32 балла, по химии – 36.
Продолжительность единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории составит 235 минут. Участникам предстоит выполнить работу из двух частей. Первая часть содержит 19 заданий с кратким ответом, вторая – шесть заданий с развернутым.
Продолжительность ЕГЭ по химии составит 210 минут. Экзаменационная работа также состоит из двух частей. Часть первая содержит 29 заданий с кратким ответом. Во второй части шесть заданий высокого уровня сложности с развернутым ответом.
Если по уважительной причине выпускник не смог присутствовать на экзамене, он может сдать его в резервный день. Резервный день для сдачи истории – 18 июня, по химии – 20 июня. Результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня.
В Тюменской области работает "горячая" линия по вопросам ЕГЭ 56-93-49. Также всю информацию о проведении государственной итоговой аттестации и ссылки на ресурсы самоподготовки можно найти на официальном сайте в разделе "Единый государственный экзамен".
Следующий экзамен по русскому языку состоится в понедельник, 3 июня. Это второй обязательный ЕГЭ, его будут сдавать все выпускники.