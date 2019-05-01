Строительство парковки и пришкольной территории идет в Исетском

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Парковка на 17 машиномест будет организована на заброшенной территории у школы № 2 с. Исетское.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Исетского района Сергей Кармацких.

"Работы на этом объекте начались в середине мая, - рассказал он. - Аукцион выиграл ТОДЭП, ДРСУ № 3 исетского участка. До четырех единиц техники трудится на стройке, плюс машины, которые подвозят щебень".

Здесь же дорожники обустроят один тротуар на ул. Первомайской и уложат новый тротуар, который соединит спорткомплекс села и ул. Первомайскую.

Как заметил Сергей Кармацких, рядом с парковкой будет оборудована пришкольная площадка.

"Ее также строят исетские дорожники. По плану на площадке обустроят новый забор, установят опоры освещения, разобьют газон. На этой же территории установят светодиодный экран размером 3 на 4 метров для социальной рекламы, размещения объявлений, поздравлений и так далее", - пояснил он.

Все работы по строительству парковки и пришкольной территории будут завершены до начала нового учебного года.

Анжела Лебедева