Строительство парковки и пришкольной территории идет в Исетском
Парковка на 17 машиномест будет организована на заброшенной территории у школы № 2 с. Исетское.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Исетского района Сергей Кармацких.
"Работы на этом объекте начались в середине мая, - рассказал он. - Аукцион выиграл ТОДЭП, ДРСУ № 3 исетского участка. До четырех единиц техники трудится на стройке, плюс машины, которые подвозят щебень".
Здесь же дорожники обустроят один тротуар на ул. Первомайской и уложат новый тротуар, который соединит спорткомплекс села и ул. Первомайскую.
Как заметил Сергей Кармацких, рядом с парковкой будет оборудована пришкольная площадка.
"Ее также строят исетские дорожники. По плану на площадке обустроят новый забор, установят опоры освещения, разобьют газон. На этой же территории установят светодиодный экран размером 3 на 4 метров для социальной рекламы, размещения объявлений, поздравлений и так далее", - пояснил он.
Все работы по строительству парковки и пришкольной территории будут завершены до начала нового учебного года.
Анжела Лебедева