Семнадцать многоквартирников Тюмени перешли на прямое энергосбытовое обслуживание

| Фото: Газпром энергосбыт Тюмень | Фото: Газпром энергосбыт Тюмень

17 многоквартирных домов г. Тюмени перешли на прямое энергосбытовое обслуживание в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 1 мая 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, дома расположены по следующим адресам: ул. Мельникайте, 2 корп. 7, ул. Мельникайте, 2 корп. 9, ул. Мельникайте, 2 корп. 10 - управляющая компания ООО "УК "Горизонт"; ул. Кремлевская, 112 корп. 4, ул. Кремлевская, 112 корп. 1, ул. Дмитрия Менделеева, 14, ул. Бориса Опрокиднева, 12 - управляющая компания ООО "УК "Русь"; ул. Новопортовская, 15 стр. 1 - управляющая компания ООО "УК "УютСервисБыт"; ул. Николая Ростовцева, 22 корп. 1, ул. Николая Ростовцева, 22 - управляющая компания ООО "Брусника. Управление домами Тюмень"; ул. Мебельщиков, 2, ул. Мебельщиков, 4 - управляющая компания - ООО "УК "Озерное"; ул. Стартовая, 3 - управляющая компания ООО "УК "Вектор"; ул. Михаила Сперанского, 21, ул. Михаила Сперанского, 29 - управляющая компания ООО УК "СибЭнергоСервис"; ул. Валерии Гнаровской, 12 корп. 9 - управляющая компания ООО "УК "Очаг"; ул. Энергостроителей, 25 корп. 1 - управляющая компания ООО УК "Фаворит".

Для предоставления коммунальной услуги энергоснабжения владельцам жилых и нежилых помещений необходимо заключить договор с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" как с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

Обращаем внимание собственников помещений в данных многоквартирных домах, что с мая 2019 года оплата потребленного энергоресурса должна производиться по отдельным платежным документам от АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Начисления за потребленную электроэнергию в мае 2019 года могут быть произведены по нормативам, а в июне будет осуществлен перерасчет, исходя из показаний приборов учета: их прием ведется в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" с 15 по 25 число каждого месяца.

Для заключения прямых договоров жителям необходимо обратиться в центры обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" по адресам в г. Тюмени: ул. Дмитрия Менделеева, 12 и ул. Хохрякова, 45 с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, в субботу - с 9 до 13 часов.

При заключении прямых договоров энергоснабжения требуется предъявить:

- документы, подтверждающие личность;

- документы, подтверждающие право собственности;

- сведения об установленных приборах учета (паспорт на прибор учета и один из следующих документов: акт осмотра прибора учета от УК или квитанция с последними начисленными показаниями по прибору учета).

Сдать документы для заключения договора можно в электронном виде. Для этого потребителю необходимо обратиться в раздел "Порядок заключения договоров энергоснабжения" на официальном сайте АО "Газпром энергосбыт Тюмень", скачать форму договора энергоснабжения и отправить сканы необходимых документов и заполненного договора по адресу электронной почты: tyumen_mro@energosales.ru. В дальнейшем потребитель будет приглашен в Центр обслуживания клиентов только для подписания договора энергоснабжения.

Платежи за потребленную электроэнергию принимаются в АО "Газпром энергосбыт Тюмень" следующими способами:

- в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании;

- на страницах gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m, не требующих авторизации;

- в мобильных приложениях "Сбербанк Онлайн" и "Домашний Банк" АО "Газпромбанк";

- в офисах и банкоматах ПАО Сбербанк, АО "Газпромбанк", ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Запсибкомбанк", АО "Сургутнефтегазбанк".

Передача показаний приборов учета производится с 15 по 25 число каждого месяца посредством следующих сервисов:

- в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании;

- на страницах gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m, не требующих авторизации;

- в мобильных приложениях "Сбербанк-онлайн" и "Домашний Банк" АО "Газпромбанк";

- в чат-боте АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в мессенджере Viber и социальной сети "ВКонтакте";

- через SMS-сообщения по телефону +7 903 767 20 60.