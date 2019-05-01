Участники проекта "Спорт для всех" встретятся с фитнес-тренерами

| Фото: Областного центра реабилитации инвалидов | Фото: Областного центра реабилитации инвалидов

Социальный проект для людей с инвалидностью "Спорт для всех" продолжается. Первая встреча участников проекта с очередными наставниками – тренерами по правильному питанию фитнес-клуба "Armstrong" пройдет по адресу ул. Николая Зелинского, 3 2 июня в 14 часов, сообщает региональный департамент социального развития.

Они проведут вводную лекцию по питанию и наметят дальнейшие планы совместной работы с каждым участником.

Социальный проект "Спорт для всех" реализуется Областным центром реабилитации инвалидов в рамках национального проекта "Демография". Целью проекта является создание условий для формирования активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностями здоровья.

В апреле 2019 года набрана взрослая группа. Для участников разработан целый комплекс мероприятий: тренировки с опытными инструкторами, психологические тренинги, занятия по правильному питанию, мастер-классы по приготовлению блюд здорового питания, зарядка на свежем воздухе. На протяжении двух месяцев участники проекта посещали тренировки в воркаут-центре. За это время они не только адаптировались к регулярным физическим нагрузкам, но и стали настоящей командой. 2 июня для участников начнется следующий этап.

В настоящее время ведется набор детской группы и группы для граждан старшего поколения.

Партнерами проекта являются социально ориентированные организации и социальные предприниматели: команда "Street Workout" под руководством Сергея Мехнина, фитнес клуб "Armstrong", кулинарная школа "МаксиM.класс", рекламное агентство "Три Кита", производственная компания "Мир печатей".