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Степан Киричук познакомил студентов с экспозицией Тюменской городской думы

Общество, 13:26 01 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка, посвященная 25-летию Тюменской городской думы, открылась в краеведческом музее 1 июня. Первую экскурсию, гостями которой стали студенты ТюмГУ, провел председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Экспонаты выставки, в том числе, раритетные, относящиеся к работе Думы в царской России и в настоящее время, дают представление о деятельности представительного органа власти.

Старейший документ на выставке - "Городовое положение", датированное 1823 годом. Кроме того, гости выставки могут познакомиться с Генпланом Тюмени, схемой управления городом, Положением о территориальном общественном самоуправлении 1996 года и Книгой Почета города.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Первое заседание современной думы в составе одиннадцати человек прошло именно в этом здании первого июня тысяча девятьсот девяносто четвертого года, ровно двадцать пять лет назад в это самое время, - рассказал Степан Киричук, - В первую очередь первый созыв приступил к разработке городского устава. Сегодня мы в основном заняты составлением положений и инструкций, шлифовкой документов, в то время приходилось заниматься содержательной работой - как дать работу заводам, например".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, что часть экспонатов – это личные вещи депутатов. Для выставки были отобраны более трехсот фотографий и видеоматериалов из архива, иллюстрирующих последние четверть века работы городской думы.

Ознакомиться с экспонатами выставки и послушать рассказ экскурсовода о работе представительного органа власти тюменцы смогут до 15 сентября. Вход для льготных категорий граждан бесплатный.

Николай Ступников

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# выставка , гордума , музей Городская дума , Степан Киричук , Тюменская городская дума

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