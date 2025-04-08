Пассажирка автомобиля Lifan погибла в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

53-летняя пассажирка автомобиля Lifan, жительница пос. Туртас Уватского района, погибла в аварии на 279-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 7 апреля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Трагедия случилась в Тобольском районе. Здесь столкнулись Lifan и большегруз.

По предварительным данным, Lifan выехал на встречную полосу. От удара его отбросило в кювет. 43-летний водитель иномарки госпитализирован в больницу.

“Движение осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движение, пропуская транспорт в обоих направлениях”, – сообщили в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям в сложных погодных условиях быть особенно внимательными на дорогах. Необходимо выбирать безопасную скорость и избегать маневров обгона и выезда на встречную полосу.

По факту смертельного ДТП прокуратура организовала проверку.