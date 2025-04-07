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В Тюменском районе подросток въехал на питбайке в опору ЛЭП

Происшествия, 19:51 07 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Питбайк въехал в опору ЛЭП в с. Ембаево Тюменского района. За рулем находился 12-летний школьник. Он получил ранения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, подросток выехал из дома на питбайке, подаренном отцом. Он ехал в сторону поля для того, чтобы покататься там. На повороте несовершеннолетний не справился с управлением. В результате питбайк въехал в опору ЛЭП.

“Со слов отца, питбайк он купил для того, чтобы сын ездил по полям. Ключи находились в свободном доступе. Мальчик был в защитном шлеме”, – рассказали в Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции призывает родителей на допускать до управления транспортом детей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , подростки

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