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Трое взрослых и четверо детей пострадали в аварии в Тюмени

Общество, 19:38 07 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семеро человек пострадали в ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Василия Подшибякина и Фармана Салманова в Тюмени 7 апреля. Здесь столкнулись Volkswagen и KIA, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая, не пропустил другую иномарку, ехавшую по главной дороге. В ДТП ранения получили трое взрослых и четверо детей: мальчики 2017 и 2018 годов рождения из автомобиля Volkswagen, а также мальчик 2020 и девочка 2022 годов рождения из KIA. Все дети перевозились в детских удерживающих устройствах.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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