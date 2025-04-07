Трое взрослых и четверо детей пострадали в аварии в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семеро человек пострадали в ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Василия Подшибякина и Фармана Салманова в Тюмени 7 апреля. Здесь столкнулись Volkswagen и KIA, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая, не пропустил другую иномарку, ехавшую по главной дороге. В ДТП ранения получили трое взрослых и четверо детей: мальчики 2017 и 2018 годов рождения из автомобиля Volkswagen, а также мальчик 2020 и девочка 2022 годов рождения из KIA. Все дети перевозились в детских удерживающих устройствах.

Обстоятельства ДТП выясняются.