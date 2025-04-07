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Более 100 тысяч тюменцев установили самозапрет на кредиты в апреле

Общество, 19:07 07 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты поступило от жителей Тюменской области в апреле 2025 года. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Необходимо авторизоваться на портале "Госуслуги", нажать на "робота Макса". В меню чата нужно написать "запрет на кредит". Следующий шаг — ознакомление с информацией, которую предложит робот: условия и виды запрета. Далее необходимо выбрать услугу "установить запрет" и проверить личные данные в заявлении, отправить его на регистрацию. Заявление рассмотрят в течение двух дней.

"Это помогает обезопасить граждан от различных видов мошенничества. Мы активно это популяризируем. Также можно снять запрет, но для этого необходима электронная подпись. Такие случаи есть, более трехсот тысяч заявлений", - добавил директор регионального департамента информатизации.

С 1 апреля тюменцам стала доступна услуга "Сим-карты". Пользователь может на портале Госуслуг посмотреть перечень сим-карт, которые когда-либо были на него оформлены.

"Гражданин может проверить актуальность мобильных номеров и при необходимости заблокировать ненужные сим-карты", - отметил Станислав Логинов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теперь операторы не могут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт — иностранцу. Если число сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля. Меры необходимы, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов.

Юлия Божок

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# кредиты , мобильная связь , портал Госуслуги , Станислав Логинов

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