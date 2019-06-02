Российские туристы дольше всего отдыхают в Австралии и Канаде

| Фото: discovery-russia.ru | Фото: discovery-russia.ru

Средняя продолжительность поездки российских туристов за границу за последний год сократилась с 9,3 до 8,7 дня. При этом нередко отдыхающие проводят в туре менее недели, сообщает РИА "Новости".

Эксперты сервиса OneTwoTrip определили, на сколько дней путешественники едут за рубеж и назвали страны, где они проводят больше всего времени. Для расчетов были использованы данные о средней продолжительности поездок за границу с 1 января по 30 мая 2018 и 2019 годов.

Выяснилось, что в Канаде туристы отдыхают в среднем более месяца, около трех недель остаются в Аргентине, Австралии, Новой Зеландии и США. Все эти направления сильно удалены от России и не подходят для коротких поездок на выходные.

В Белоруссии путешественники проводят меньше всего времени - в среднем два дня. Минск традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах зарубежных городов, в которые можно слетать на выходные. Кроме того, это удобная транзитная точка, быстро осмотрев которую, можно отправиться в страны ЕС. Чуть больше времени – четыре- пять дней – наши соотечественники проводят в Швеции, Финляндии, Монголии и Латвии.