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В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

Общество, 18:55 02 июня 2019

hozyain.by | Фото: hozyain.by

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает РИА "Новости".

Растение появилось в стране в 1990-х годах и получило повсеместное широкое распространение. Власти призывают уничтожить шиповник в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение следующих трех лет. При этом использовать специальную технику для ликвидации больших плантаций шиповника, в то время как отдельные кусты можно удалить вручную.

Этим же постановлением в Финляндии запретили содержание, рекламу и продажу гибридов волка и собаки — волкособов. При этом волкособов, которые заводились как домашние животные до 1 июня, можно держать дома до конца жизни животного.

В Финляндии на данный момент насчитывается около тысячи волкособов.

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