Дачники проведут спортивное лето

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Проект для тюменских садоводов "Лето на даче с физкультурой" стартует 8 июня, сообщает городской многопрофильный центр.

Открытие состоится в обществе "Лесная сказка" (17 км Велижанского тракта), на территории правления, начало в 12 часов.

Напомним, в Тюмени четвертый год реализуется физкультурная работа волонтеров в садоводческих обществах города. Дачники активно участвуют в организованных для них мероприятиях.

В этом сезоне задействованы 23 садоводческих общества. На этот раз дачникам будут предложены такие направления, как скандинавская ходьба, общая физическая подготовка (в том числе для детей), шахматы, шашки, зарядки, спортивные и подвижные игры, общеукрепляющая гимнастика.

Задать вопросы и уточнить информацию можно в отделе организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени по телефону 35-37-54.