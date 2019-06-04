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Дачники проведут спортивное лето

Спорт, 16:49 04 июня 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Проект для тюменских садоводов "Лето на даче с физкультурой" стартует 8 июня, сообщает городской многопрофильный центр.

Открытие состоится в обществе "Лесная сказка" (17 км Велижанского тракта), на территории правления, начало в 12 часов.

Напомним, в Тюмени четвертый год реализуется физкультурная работа волонтеров в садоводческих обществах города. Дачники активно участвуют в организованных для них мероприятиях.

В этом сезоне задействованы 23 садоводческих общества. На этот раз дачникам будут предложены такие направления, как скандинавская ходьба, общая физическая подготовка (в том числе для детей), шахматы, шашки, зарядки, спортивные и подвижные игры, общеукрепляющая гимнастика.

Задать вопросы и уточнить информацию можно в отделе организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени по телефону 35-37-54.

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# дачи , дачный сезон , физкультура

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