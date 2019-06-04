  • 4 июня 20194.06.2019вторник
  • USD65,5547
    EUR73,2180
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северо-западный

МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение

Общество, 16:05 04 июня 2019

МегаФона | Фото: МегаФона

Скоростной Интернет четвертого поколения и улучшил качество голосовой связи на Тямкинском месторождении ООО "РН-Уватнефтегаз" запустил МегаФон.

Сеть 4G на Тямкинском месторождении появилась впервые. Благодаря этому в семь раз выросла скорость мобильной передачи данных.

"Из-за сурового климата и непростой логистики данный проект входит у нас в категорию повышенной сложности. Но, несмотря на это, мы реализовали его в рекордно короткие сроки – всего за 90 дней нам удалось существенно увеличить зону покрытия сети 3G, а с запуском сети 4G мы разогнали скорость передачи данных до 30 Мбит/с", - прокомментировал директор компании "МегаФон" в Тюмени Дмитрий Мелихов.

Тямкинское месторождение – одно из крупнейших в портфеле Уватского проекта. Оно расположено в автономии от развитой транспортной инфраструктуры (до ближайшего населенного пункта – села Уват – 175 километров). Добраться до промысла в холодный период года можно по зимнику, а летом только на вертолете. Это осложняет доставку на месторождение людей и грузов, строительство крупных объектов.

"Реализация крупного инфраструктурного проекта ООО "РН-Уватнефтегаз" в области внешней энергетики позволила организовать волоконно-оптическую линию связи высокой пропускной способности для модернизации базовых станций сотовой связи МегаФон до стандарта 4G. В результате время получения данных с производственных объектов ООО "РН-Уватнефтегаз" сократилось до минимума. Это стало очередным шагом предприятия в создании "цифрового месторождения", управление которым осуществляется в реальном времени", - отметил первый заместитель генерального директора ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Седов.

Нефтяников уже признали активными пользователями мобильного Интернета. По статистике оператора, с Тямкинского месторождения ежедневно выходят в Сеть почти 4 тыс. абонентов – сотрудников ООО "РН-Уватнефтегаз" и подрядных организаций. С момента запуска 4G мобильный трафик здесь вырос в 2,5 раза.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МегаФон , РН-Уватнефтегаз

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 04.06.2019Тюменцев предупредили об опасности нападения агрессивных ворон
16:27 04.06.2019В Тюмени пройдет праздник в честь Уразы-байрам
16:05 04.06.2019МегаФон обеспечил сетью 4G Тямкинское месторождение
15:43 04.06.2019Отрасли с самыми высокими зарплатами назвал Росстат