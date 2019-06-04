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Отрасли с самыми высокими зарплатами назвал Росстат

Общество, 15:43 04 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самые высокие зарплаты в 2018 году наблюдались в нефтегазовой отрасли, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В этой сфере специалисты получают за час работы 793 рублей, или около 130 тыс. рублей в перерасчете на месяц.

На втором месте - сфера производства табачных изделий, где сотрудники зарабатывают примерно 121 тыс. рублей в месяц, или 739 рублей в час. Замыкают первую тройку производство кокса и нефтепродуктов — здесь такая же зарплата в месяц, как и у второго места (121 тыс. рублей), однако в перерасчете на час получается больше — 735 рублей.

Эксперты Росстата обнаружили, что в процентном соотношении больше всего подорожал труд сотрудников здравоохранения и медицинских услуг. Почасовая оплата в этой сфере выросла на 23%. Кроме того, на 18% выросли доходы работников сферы рыболовства и рыбоводства.

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# зарплаты , Росстат

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