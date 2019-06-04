Александр Моор завел в Facebook англоязычный аккаунт

скриншот аккаунта для англоязычной аудитории в Facebook скриншот аккаунта для англоязычной аудитории в Facebook

Губернатор Тюменской области Александр Моор первый в России из глав регионов завел аккаунт для англоязычной аудитории в Facebook.

Один из первых постов посвящен открытию офиса почетного консула Республики Корея и сотрудничеству региона с Кореей. По данным Facebook, социальной сетью пользуются более 15 млн корейцев.

Аккаунт Александра Моора станет официальным представительством Тюменской области для иностранной аудитории. Жители других стран, журналисты, потенциальные инвесторы, туристы узнают о событиях международного значения, встречах, официальных визитах в регион послов из других государств, о совместных проектах с иностранными партнерами, событийном спортивном туризме, достижениях области на международном уровне.

На данный момент 36 глав регионов РФ имеют аккаунты на Facebook. Все аккаунты ведутся на русском языке, ориентированы на аудиторию региона, которым руководит глава.

Не случайно Тюменская область стала первым субъектом РФ, решившимся на продвижение региона в международном медиаполе через аккаунты первого лица, так как у региона большой опыт привлечения иностранных компаний. Здесь работают крупные международные нефтяные компании.

В 2018 году Тюменская область заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата среди всех субъектов Российской Федерации и 22 место в рейтинге российских регионов по объему экспорта. В прошлом году торговыми партнерами Тюменской области были около 90 стран ближнего и дальнего зарубежья.