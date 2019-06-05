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Названы победители чемпионата "Карасевич-2019"

Спорт, 18:17 05 июня 2019

федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте

27 рыбаков в девяти командах Тюмени и Тюменского района приняли участие в чемпионате по рыбной ловле "Карасевич-2019" на озере Долгое в с. Борки.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

"В этот раз карась был не благосклонен, поэтому победа давалась нелегко, - рассказал он. - Судьи учитывали только вес рыбы. Чемпионат "Карасевич-2019" традиционный, пятый по счету. Третий год мы работаем с Тюменским районом".

федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте

В общекомандном зачете среди профессионалов первое место заняла команда "Подсекай" из Тюмени.

В личном зачете первое место среди профессионалов - у кандидата в мастера спорта Владимира Васильева из Тюмени. Он наловил 1 кг 190 гр. карася.

В любительском зачете лучшей стала команда Богандинского муниципального образования. Среди любителей-рыбаков победу праздновал Сергей Грабарь из Тюменского района - 240 гр.

федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте

Команды и лучшие рыболовы чемпионата получили кубки и дипломы.

"Выловленную рыбы всю выпустили обратно в озеро. Мы так делаем летом, а вот зимой отвозим ее в приюты для бездомных животных", - говорит Игорь Савиных.

федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте | Фото: федерация рыболовного спорта Тюменской области во ВКонтакте

Впереди у тюменских рыбаков соревнования на донную удочку. Фестиваль "Летние посиделки" намечен на 22-23 июня. Место состязаний организаторы пока не называют, чтобы сохранить равные возможности для рыбаков.

Анжела Лебедева

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# караси , озеро , рыбалка , чемпионат

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