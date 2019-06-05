Африканских львов и акул представят на выставке тюменские фотографы

| Тюменское отделение союза фотографов дикой природы | Тюменское отделение союза фотографов дикой природы

Первая фотовыставка Тюменского отделения союза фотографов дикой природы "Тайная жизнь животных" откроется в торговом центре "Премьер" 5 июня в 18 часов 30 минут.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель отделения союза фотографов дикой природы Павел Ситников.

| Тюменское отделение союза фотографов дикой природы | Тюменское отделение союза фотографов дикой природы

По его словам, отделение фотографов дикой природы в Тюмени было организовано весной 2019 года. 10 человек вошли в его состав и получили членские билеты. Идея открытия выставки дикой природы пришла сразу же, добавляет Павел Ситников.

"На выставке будут представлены работы восьми человек - это подводная съемка, макросъемка, "засадная" съемка со всех континентов, кроме Антарктиды. Всего 49 работ из 150, присланных, увидят посетители нашей первой выставки", - рассказал он.

| Тюменское отделение союза фотографов дикой природы | Тюменское отделение союза фотографов дикой природы

Выставка будет работать бесплатно. В день открытия авторы редких снимков поделятся секретами удачной съемки, которая порою соседствует с опасностью.

"Для получения удачного и редкого кадра из дикой среды важно оказаться в нужное время, в нужном месте и не прозевать кадр, - делится Павел Ситников. - Профессиональных натуралистов и отличает то, что они это умеют делать качественно".

| Тюменское отделение союза фотографов дикой природы | Тюменское отделение союза фотографов дикой природы

Убедятся в этом посетители выставки, когда увидят кадр, как дикая африканская львица лакает из лужи и одаривает взглядом фотографа Сергея Скрылева. А то, что енотовидная собака, которая предпочитает спать в мертвой позе, может быть агрессивной - это удалось запечатлеть зоологу Наталье Хозяиновой.

"Выставка дикой природы от тюменских фотографов будет экспонироваться в "Премьере" полгода. Потом придумаем что-нибудь новое. Можно даже передвижную выставку по школам сделать. А сегодня во время открытия посетители увидят, что каждое фото имеет пояснительную записку. Так что многие смогут расширить область знаний о дикой природе", - резюмировал председатель Тюменского отделения союза фотографов дикой природы Павел Ситников.

| Тюменское отделение союза фотографов дикой природы | Тюменское отделение союза фотографов дикой природы

Анжела Лебедева