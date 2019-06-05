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В Заводоуковском районе пенсионерка погибла во время пожара

Происшествия, 13:53 05 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Проверка по факту обнаружения тела женщины после тушения пожара проводится в Заводоуковском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

4 июня 2019 года после тушения пожара частного жилого дома в с. Новая Заимка обнаружено тело 71-летней женщины без видимых признаков криминальной смерти. Причина возгорания устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с электроприбором.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# несчастный случай , пожар

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