Тюменцы редко указывают грамотность среди навыков в резюме

| Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте | Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте

Меньше 2% жителей Тюменской области указывают среди своих навыков грамотность, такие данные приводит компания HeadHunter.

Накануне Дня русского языка аналитики HeadHunter выяснили, как часто соискатели из Тюменской области указывают среди своих ключевых навыках грамотность и грамотную речь.

По данным базы резюме hh.ru, навык грамотность в своих резюме указали всего 1,4% жителей Тюменской области, грамотная речь встречается в несколько раз чаще – в 7,2% резюме. По данным параметрам регион занимает третье место в УФО, однако отстает от среднего по стране.

Навык грамотность в Тюменской области больше распространен среди соискателей сфер "Искусство, медиа" (9,4% от общего числа резюме в профсфере), "Наука, образование" (6,2%), "Маркетинг, PR" (4,6%), "Госслужба" (3,8%) и "Административный персонал" (2,8%). Реже всего его указывают в сферах "Строительство" (0,6%), "Бухгалтерия" (0,4%) и "Рабочий персонал" (0,3%).

Навык грамотная речь чаще указывают соискатели, разместившие резюме в профессиональных сферах "Наука, образование" (18,6%), "Искусство, медиа" (17,2%), "Страхование" (16,9%), "Госслужба" (13,8%) и "Юриспруденция" (12,4%). Реже всего это качество встречается в сферах "Транспорт" (4,8%), "Бухгалтерия" (3,7%) и "Рабочий персонал" (2,7%).

Интересно, что чаще всего акцент на грамотности и грамотной речи делают женщины – им принадлежат 68% и 63% резюме с соответствующими пометками.

"Если навык грамотная речь сегодня входит в десятку самых распространенных у жителей региона, то грамотность держится лишь на 49-50 месте. Впрочем, несправедливо обвинять соискателей в незнании русского языка – довольно часто они не указывают грамотность отдельно, так как считают ее навыком по умолчанию или просто не придают значения", - отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.