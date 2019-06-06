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Тюменский алиментщик сам привез автомобиль на штрафстоянку

Происшествия, 12:20 06 июня 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Мужчина, задолжавший своим детям 300 тыс. рублей по алиментам, сам привез арестованный автомобиль на штрафстоянку, сообщает УФССП России по Тюменской области

Сотрудники отдела судебных приставов вручили тюменцу требование о предоставлении, арестованного в счет долга по алиментам, автомобиля. При смене работы после развода, мужчина не всегда имел возможность оплачивать алименты своим двум несовершеннолетним детям. В итоге накопился долг более 300 тыс. рублей. Приставы были удивлены, когда мужчина лично пригнал на штрафстоянку свой автомобиль "Шевроле".

Другой тюменец оплатил долг перед своим единственным ребенком только после того, как его предупредил судебный пристав-исполнитель о запрете на выезд за пределы России. Мужчина решил свозить молодую жену на отдых в Италию. Чтобы не рушить свои планы, нерадивый отец перевел в счет алиментов 680 тыс. рублей.

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# алименты , долги , судебные приставы

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