Тюмень готовится принять финал Всероссийских армейских игр

| Фото: ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" "АрМИ-2019" пройдут в Тюмени 29 и 30 июня. Местом их проведения станет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

25 июня состоится полуфинал соревнований "Инженерная формула". Свои профессиональные навыки покажут лучшие расчеты.

27 июня пройдет полуфинал соревнований "Безопасный маршрут". Участникам предстоит отработать преодоление штурмовой полосы. Конкурсанты преодолеют препятствия: брод, веревочная стена, фортификационные заграждения и другие. Также военнослужащие выполнят задачи по разведке и разминированию местности, уничтожению обнаруженных инженерных боеприпасов, оборудование переходов через препятствия, подготовку колонных путей, проделывание проходов в заграждениях и разрушениях.

Всего в соревнованиях примут участие около 300 человек. Это команды из Московской, Волгоградской, Ростовской, Владимирской, Тюменской областей, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского края и Республики Башкортостан. Представители разных военных округов страны продемонстрируют свою подготовку, физические показатели и боевые навыки.

Победители всероссийского этапа представят Вооруженные силы страны на международных соревнованиях "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", которые пройдут на базе ТВВИКУ в начале августа.

Подготовка к проведению игр в Тюмени уже началась. 7 июня военнослужащие пройдут медосмотр. Запланирована также разгрузка техники и ее обслуживание. Участников ждут экскурсии по Тюмени, участие в товарищеских матчах по мини-футболу, волейболу и другим спортивным играм. С 13 июня начнется подготовка личного состава к участию в играх.

Любовь Голышева