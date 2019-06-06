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Владимир Шугля получил Пушкинскую медаль

Общество, 14:54 06 июня 2019

shuglya.ru | Фото: shuglya.ru

Член Общественной палаты Российской Федерации, почетный Генеральный консул Республики Беларусь в Российской Федерации в Тюмени Владимир Шугля получил медаль "Александр Пушкин 220 лет", сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Такое решение принял Президиум Российского союза писателей.

Медаль учреждена в соответствии со статьей 24 Федерального Закона РФ "Об общественных объединениях" (82-ФЗ) и имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в развитие русской культуры и литературы. Награда учреждена Российским союзом писателей в год празднования 220-летнего юбилея со дня рождения Александра Пушкина.

Медаль вручается участникам Антологии русской поэзии и Антологии русской прозы.

Диаметр медали – 38 мм, на аверсе медали изображен портрет Пушкина и присутствует надпись "Александр Пушкин 220 лет", на реверсе – изображение пера и надпись "Российский союз писателей", а также год учреждения медали – 2019. Колодка медали содержит муаровую ленту темно-красного цвета. Медаль носится на левой стороне груди.

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# Александр Пушкин , Владимир Шугля , медаль

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