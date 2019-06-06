Победителей конкурса Junior Skills определили в Тобольске

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Более 20 учеников профильных классов СИБУРа приняли участие в городском туре первого школьного конкурса профессионального мастерства "Профи: поколение NEXT", прошедшем по программе JuniorSkills, сообщает администрация Тобольска.

Десятиклассники из профильных классов СИБУРа соревновались в четырех компетенциях: лаборант химического анализа, слесарь по ремонту технологических установок, слесарь КИПиА и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Участники выполнили инженерные задания, разработанные преподавателями Тобольского многопрофильного техникума.

Ученицы школы №18 Дарья Шарафутдинова и Нина Попова стали победительницами в своих компетенциях. Дарья стала лучшей в номинации "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", Нина – в номинации "Слесарь по ремонту технологических установок". Девушки считают, что этот опыт и знания обязательно пригодятся им в жизни и помогут в выборе будущей профессии.

"Профессии не должны распределяться на мужские и женские - каждый должен найти себя там, где хочет. У нас с ребятами не было конкуренции, скорее старались работать в команде и помогать друг другу. Конечно, в будущем не вижу себя в роли слесаря, но в подобных конкурсах готова участвовать в этой компетенции – полезно для саморазвития", - отметила Нина Попова.

В компетенции "Слесарь КИПиА" победу одержал ученик школы №9 Дамир Сайдашев, в компетенция "Лаборант химического анализа" победила Анастасия Пухова из девятой школы.

Классы СИБУРа - учебная программа для выпускников школ Тобольска, реализуемая с 2017 года. В ее основе - базовые компетенции инженера будущего и передовые образовательные практики по физико-химическому профилю.

Новая волна набора в профильные классы начнется 24 июня на базе школ №9 и №18. Чтобы пройти отбор необходимо успешно сдать итоговую государственную аттестацию по физике или химии, пройти входное тестирование и мотивационное интервью.