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Дворовые команды Тюмени сыграют в мини-футбол

Спорт, 15:27 07 июня 2019

ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады среди дворовых команд города Тюмени состоятся на спортивном поле средней школы № 40 (ул. Профсоюзная, 46) 9 июня, начало - в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, за победу в финальном этапе спартакиады сразятся любители мини-футбола в двух возрастных группах: 16-17 лет и 18 и старше.

Участники спартакиады в обеих возрастных группах уже показали себя в мини-футболе на снегу, забеге на коньках многоборье ГТО и дартсу. По итогам соревнований по мини-футболу будут подведены итоги спартакиады, и станет известен победитель общекомандного зачета.

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# мини-футбол

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