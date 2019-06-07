Дворовые команды Тюмени сыграют в мини-футбол

| Фото: ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады среди дворовых команд города Тюмени состоятся на спортивном поле средней школы № 40 (ул. Профсоюзная, 46) 9 июня, начало - в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, за победу в финальном этапе спартакиады сразятся любители мини-футбола в двух возрастных группах: 16-17 лет и 18 и старше.

Участники спартакиады в обеих возрастных группах уже показали себя в мини-футболе на снегу, забеге на коньках многоборье ГТО и дартсу. По итогам соревнований по мини-футболу будут подведены итоги спартакиады, и станет известен победитель общекомандного зачета.