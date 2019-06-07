Любительниц вязания приглашают на площадь Борцов революции

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Акция, приуроченная ко Всемирному дню вязания на публике, пройдет на площади Борцов революции в Тюмени 8 июня с 12 до 15 часов. Принять участие в мероприятии смогут как опытные мастерицы, так и новички, сообщают организаторы.

"Вот уже пятый год мы собираемся в одном из парков Тюмени, удобно располагаемся на лавочках, берем в руки спицы, крючки и вяжем. Это мероприятие не имеет коммерческого характера, никто ничего не продает и не покупает. Это просто один свободный день в нашей жизни, когда мы можем повязать и посмотреть на то, что связали другие", — пишут организаторы.

Принять участие в акции смогут все желающие. На площади будут рады видеть как опытных вязальщиков, так и тех, кто не умеет вязать — азам обещают научить бесплатно.

Регистрация на мероприятие не требуется. С собой нужно захватить коврики и стульчики, а также изделия, связанные самостоятельно. Также желающие смогут принести клубки и мотки пряжи, чтобы обменяться друг с другом.