Анна Чурина: очень хочется, чтобы фильм "Я не такой. Я не такая" понравился тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очень хочется, чтобы тюменским зрителям фильм понравился. Они увидят, что в жизни может быть все по-разному. Но главное — верить, надеяться и любить. Мне ближе чувство любви. Потому что любовь может все принять, простить, понять.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала актриса Анна Чурина, которая вместе с Филиппом Рейнхардтом приехала на предпремьерный показ фильма "Я не такой. Я не такая" режиссера Руслана Паушу. Событие состоялось в кинотеатре "Премьер".

Фильм о том, как три лучшие подруги Вера, Надежда и Любовь на девичнике вдруг узнают, что их мужчины изменяют им с некой Марго. Им кажется, что женский идеальный мир разрушен навсегда. Отчаявшись, девушки решаются вызвать разлучницу на дом под видом клиенток, и девичник обретает совершенно неожиданный поворот. Обманутые женщины идут на все, и даже решают убить соперницу. Это и драма и комедия, которая удивит зрителей своими эмоциональными диалогами и яркими героями.

"Я уже посмотрела фильм, поэтому расслабленная, а Филипп еще фильм не видел, поэтому немного в напряжении и для него это будет сюрприз. Кино мне понравилось, хотя к своей работе есть замечания, я всегда к себе отношусь очень критично. Когда мы работаем на площадке, мы одно себе представляем, а когда фильм монтируют, то получается совсем другое. Если честно, мы снимали два финала. В первом варианте моя героиня ставит точку в отношениях, проходит мимо букета, который оставил ее парень, во втором варианте — она проходит мимо букета, останавливается, поворачивается, берет букет и уже с ним уходит, а в кино получился третий вариант — она остановилась и задумалась. Получился открытый финал, как и в жизни люди часто не ставят точку", - рассказала актриса Анна Чурина, которая сыграла роль Веры.

Швейцарский актер Филипп Рейнхардт заметил, что финальный продукт никогда не известен. "В России работаешь, работаешь и не знаешь, чем все закончится, результат не известен. Но это наша жизнь. В этом отношении в Германии, наоборот, всегда все известно. Там все распланировано заранее и не бывает никаких отступлений. Мне нравится русский менталитет, русская душа, русские люди, мне нравится работать в России. Это умная картина, где местами прорывается смех сквозь слезы. Это хорошая и серьезная комедия. Это очень красивый философский фильм о любви, отношениях и культурных различиях между людьми из разных стран", - добавил он.

Доверие изживает себя, как основа формирования семьи и взаимоотношений между людьми. Показав эти проблемы современного общества в яркой и ироничной форме, создатели картины ставят перед собой основную задачу – подчеркнуть важность таких понятий, как Вера, Надежда и Любовь.

Анна Чурина считает, что финал фильма открытый и позволяет снять продолжение. У съемочной группы есть мысли снова встретиться с героями и продолжить тему отношений. И в жизни в отношениях нужно давать людям второй шанс.

"Ошибку может совершить каждый. Может это была дурь, ребячество, состояние аффекта или алкогольного опьянения. В каждой ситуации мужчина и женщина решают сами, как поступить, но найти правильное решение всегда сложно", - отметила она.

Актрису изначально привлек сценарий, проект показался ей очень интересным. "Когда я его прочитала, то мне показалось, что Вера — моя героиня. Своей ролью в этом фильме я сделала вызов самой себе, поскольку играть роль в жанре комедии непростая задача для актрисы. Играть драму мне легче, для меня проще погрузиться в сложную, трудную ситуацию. В этом фильме моя героиня современная, успешная и сильная женщина, но в то же самое время наивная и чистая, она из тех женщин, которые до последнего не верят в измены. Хотя это и легкий жанр, но идея в фильме глубокая, надеюсь, люди будут пересматривать этот фильм", - подчеркнула Анна Чурина.

Актеры считают, что фильм смогут смотреть семейные пары, любовники и просто молодые люди, которые только начинают отношения и могут наломать дров.

"Очень хочется, что бы тюменским зрителям фильм понравился. В фильме они смогут посмотреть, что в жизни может быть все по-разному. Но главное — верить, надеяться и любить. Мне ближе чувство любви. Потому что любовь может все принять, простить, понять все", - отметила Анна Чурина.

Анна Чурина сказала, что ей хотелось бы, что бы российского кино показывали больше.

"Мы надеемся, что российское кино будут поддерживать. У нас снимают сейчас много хорошего, серьезного, интересного кино, но многое зависит от кинотеатров. Мы работали над одним проектом в Китае. Там очень мало показывают голливудского и иностранного кино, они снимают и смотрят свое, уверена, что наших фильмов тоже будут показывать больше", - добавила она.

В завершении актриса поделилась, что мечтает сняться в хорошем сериале.

"В наше время снимают качественные сериалы, и люди больше предпочитают смотреть сериалы. Мне хочется большого пути. Это возможность провести своего героя через длинный путь, потому что в кино роль исполняется маленькими кусочками. Уверена, что мне хватит сил для этого", - подытожила Анна Чурина.

После Тюмени 6 июня премьерный показ фильма "Я не такой. Я не такая" пройдет в Москве. В широкий прокат фильм выйдет во всех кинотеатрах страны с 13 июня 2019 года.

Ирина Шемякина